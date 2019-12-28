В 1 сезоне 1 серии сериала «Сильная женщина» Женя и Леонид отмечают в парке с друзьями семейное торжество. Но на праздник приходит Алина, с которой у Лени когда-то был роман. В это время Соня признается врачу, что встречается с женатым мужчиной.
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