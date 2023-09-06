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Я есть Грут 2022 - 2023, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Я есть Грут
Киноафиша Сериалы Я есть Грут Сезоны Сезон 2

I Am Groot
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 6 сентября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 5
Продолжительность сезона 20 минут
О чем 2-й сезон сериала «Я есть Грут»

Во 2-м сезоне сериала «Я есть Грут» речь вновь пойдет об одном из самых популярных персонажей киновселенной Marvel. Уже много лет древообразное существо по имени Грут путешествует по космосу в компании антропоморфного енота Ракеты. Однажды к ним присоединились другие изгои, такие как Питер Квилл, Гоморра и Дракс. Вместе они поучаствовали во множестве опасных миссий, а также поработали плечом к плечу с Мстителями. Во втором сезоне мультсериала малыш Грут отправляется навстречу очередным приключениям, в рамках которых как обзаведется новыми друзьями, так и наживет опасных врагов.  

Рейтинг сериала

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6.7 IMDb
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Список серий сериала Я есть Грут График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Ты мой Грут? Are You My Groot?
Сезон 2 Серия 1
6 сентября 2023
Грут обнюхивает все вокруг Groot Noses Around
Сезон 2 Серия 2
6 сентября 2023
Снежный день Грута Groot's Snow Day
Сезон 2 Серия 3
6 сентября 2023
Сладкое угощение Грута Groot's Sweet Treat
Сезон 2 Серия 4
6 сентября 2023
Грут и Великое пророчество Groot and the Great Prophecy
Сезон 2 Серия 5
6 сентября 2023
График выхода всех сериалов
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