Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к сериалу Декстер: Новая кровь
Киноафиша Сериалы Декстер: Новая кровь Сезоны
Декстер: Новая кровь (2021 - …), список сезонов Dexter: New Blood 18+
Год выпуска 2021
Страна США
Эпизод длится 60 минут
Телеканал Showtime
Список сезонов сериала «Декстер: Новая кровь»
Декстер: Новая кровь - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 10 эпизодов
 
Related video
Приближенные Елизаветы II молчать не стали: брак Меган Маркл под угрозой
«Кто это придумал?»: блеснувшую в откровенном наряде Бузову подняли на смех
Без помощи обошлись: правда о тратах семьи Ефремова вышла наружу
Подруга постаралась: неприглядные фото 67-летней Удовиченко слили в Сеть
Без поцелуя с бизнесменом не обошлось: отчаявшаяся Ивлеева пошла ва-банк
«Мы еще споем»: о будущем Пугачевой заговорил старый друг
Свадьба звезд в прямом эфире: вот что ждет россиян этим летом
Седокова раскрыла правду о замужестве: хватило нескольких слов
Наравне с простыми россиянами: Билана заметили в очереди за автографом кумира
Оскорбления без ответа не остались: директор Бузовой выступил с заявлением
Россияне ахнули: вот как изменился Мохамед из «Клона» за 20 лет
«Разочаровала»: появление Алсу на публике обернулось модным провалом
Приложение киноафиши