Отзывы о сериале «Декстер: Новая кровь»

Наша рецензия: Возвращение любимого маньяка Америки.

Добро пожаловать в городок Айрон-Лейк, расположенный где-то на севере Нью-Йорка. В этой идиллической провинции, где слухи и новости разлетаются в мгновение ока, проживает торговец охотничьими снастями Джим Линдсей, состоящий в отношениях с начальницей полиции Анджелой Бишоп и вхожий в любой дом. Местные видят в нем добродушного соседа, всегда готового протянуть руку помощи. Никто и не осознает, что под маской улыбчивого простака скрывается хладнокровный монстр, имя которому Декстер…