Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к сериалу Сергий против нечисти
Киноафиша Сериалы Сергий против нечисти Сезоны
Сергий против нечисти (2021 - …), список сезонов Сергий против нечисти 18+
Год выпуска 2021
Страна Россия
Эпизод длится 15 минут
Стрим-сервис KION
Список сезонов сериала «Сергий против нечисти»
Сергий против нечисти - Сезон 1 Сезон 1
2022, 6 эпизодов
 
Сезон 2
TBA,
 
Related video
Наравне с простыми россиянами: Билана заметили в очереди за автографом кумира
Оскорбления без ответа не остались: директор Бузовой выступил с заявлением
«Кто это придумал?»: блеснувшую в откровенном наряде Бузову подняли на смех
Россияне ахнули: вот как изменился Мохамед из «Клона» за 20 лет
Без помощи обошлись: правда о тратах семьи Ефремова вышла наружу
Свадьба звезд в прямом эфире: вот что ждет россиян этим летом
«Мы еще споем»: о будущем Пугачевой заговорил старый друг
Без поцелуя с бизнесменом не обошлось: отчаявшаяся Ивлеева пошла ва-банк
Подруга постаралась: неприглядные фото 67-летней Удовиченко слили в Сеть
Седокова раскрыла правду о замужестве: хватило нескольких слов
Приближенные Елизаветы II молчать не стали: брак Меган Маркл под угрозой
«Разочаровала»: появление Алсу на публике обернулось модным провалом
Приложение киноафиши