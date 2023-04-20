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Сергий против нечисти 2 сезон смотреть онлайн

Постер к 2-му сезону сериала Сергий против нечисти
Киноафиша Сериалы Сергий против нечисти Сезоны Сезон 2

Sergij protiv nechisti 18+
Название Сезон 2
Премьера сезона 20 апреля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 3
Продолжительность сезона 45 минут
О чем 2-й сезон сериала «Сергий против нечисти»

Во 2 сезоне сериала «Сергий против нечисти» события разворачиваются в современной Москве. Охотник за нечистой силой Сергий теперь работает вместе со следовательницей Катей и отважной героиней Тетушкой. На их пути встают злодеи из древних славянских легенд и русского фольклора. Борцам с нечистью придется сразиться с самим Горынычем, отбиться от агрессивной банды домовых и поднять веки инфернальному чудовищу Вию. Задачу им осложняет бывший напарник Кати – Кракин. Он жаждет отомстить за свое понижение до участкового, но даже не представляет, с чем он имеет дело и во что пытается ввязаться.

Рейтинг сериала

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6.2 IMDb
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Список серий 2-го сезона сериала «Сергий против нечисти» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Серия 1
Сезон 2 Серия 1
20 апреля 2023
Серия 2
Сезон 2 Серия 2
20 апреля 2023
Серия 3
Сезон 2 Серия 3
20 апреля 2023
График выхода всех сериалов
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