Отзывы о сериале «Вне себя»

Наша рецензия: Безумие и отвага финансиста во множестве «лиц».

Дмитрий (Евгений Стычкин) — талантливый финансовый аналитик, работающий в серьезном холдинге. У него круглая сумма на счету, хорошая машина и квартира в Москве, а также любящая жена. Впрочем, эпизодов, доказывающих все это, в сериале нет, однако образ успешного москвича среднего класса считывается на раз. Все базовые потребности пирамиды Маслоу, кажется, удовлетворены, поэтому Дмитрию хочется чего-то большего. И он этого добивается, вот только каким именно образом — не помнит. С…