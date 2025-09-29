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Закрыть гештальт 2022 - 2025, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Закрыть гештальт
Киноафиша Сериалы Закрыть гештальт Сезоны Сезон 2

Закрыть гештальт 18+
Название Сезон 2
Премьера сезона 29 сентября 2025
Год выпуска 2025
Количество серий 1
Продолжительность сезона 45 минут

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 1 голос
5.7 IMDb
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График выхода новых серий Закрыть гештальт 2 сезона График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1
Сезон 2 Серия 1
29 сентября 2025
График выхода всех сериалов
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