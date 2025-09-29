Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Закрыть гештальт 2022 - 2025, 2 сезон
О сериале
Сезоны
Новости
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
Киноафиша
Сериалы
Закрыть гештальт
Сезоны
Сезон 2
Закрыть гештальт
18+
Название
Сезон 2
Премьера сезона
29 сентября 2025
Год выпуска
2025
Количество серий
1
Продолжительность сезона
45 минут
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
1
голос
5.7
IMDb
Написать отзыв
График выхода новых серий Закрыть гештальт 2 сезона
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1
Сезон 2
Серия 1
29 сентября 2025
График выхода всех сериалов
Соколов отверг Негоду, и она люто обиделась на него: как в «Маленькой Вере» снимали ту самую сцену, от которой краснел весь СССР
Нравится «Полицейский с Рублевки?» Тогда включите этот сериал — Бурунов тут прекрасен, а смеяться начнёте с первой минуты
Семья Эбботт снова в опасности: «Тихое место-3» наконец получило дату выхода и режиссера
«Учишься балету, Поттер?» — а ведь Малфой действительно хотел сблизиться с Гарри: и причина не так уж однозначна
8 часов паники и попыток выжить: любимый зомби-сериал Кинга зрители прозвали пародией на «Ходячих мертвецов» — но «переобулись» за пару серий
Для «Голодных игр» нашли новую Китнисс Эвердин — правда, это не то, о чем вы наверняка подумали
Хорошо, что дети этого не увидели: у «Короля Льва» была альтернативная концовка — и она была куда более зловещей
В каком порядке смотреть «Фантастическую четверку» — а что можно пропустить? Готовимся к премьере, чтобы не запутаться
Море крови, океаны слез: экранизация культовой God of War станет не только жестоким боевиком, но и трогательной семейной драмой
«Ментовским войнам» — 20 лет: как сложилась жизнь Шилова, Джексона и других звезд в погонах
Слабый пол? Это про гнилой паркет: Сью Сторм самая сильная в «Фантастической четверке» — все благодаря второй силе
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667