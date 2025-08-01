Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Закрыть гештальт Новости

Новости о сериале «Закрыть гештальт»

Новости о сериале «Закрыть гештальт» Вся информация о сериале
Денис Власенко и Мария Луговая помогают душам умерших в трейлере второго сезона «Закрыть гештальт»
Денис Власенко и Мария Луговая помогают душам умерших в трейлере второго сезона «Закрыть гештальт» На подходе восемь новых эпизодов.
Написать
1 августа 2025 13:56
Воплощают мечты: 13 молодых российских актеров, которые прямо сейчас становятся успешными
Воплощают мечты: 13 молодых российских актеров, которые прямо сейчас становятся успешными Восходящие звезды кино и сериалов, о которых сейчас говорят все. 
Написать
13 мая 2023 12:00
Призраки и будни небесной канцелярии: 7 лучших русских фэнтези-сериалов
Призраки и будни небесной канцелярии: 7 лучших русских фэнтези-сериалов 1 января в подписке Okko появится второй сезон «Предпоследней инстанции» с Павлом Прилучным и Ириной Розановой. Вампиры, дьявол и работники Управления по распределению душ — лишь некоторые герои современных российских фэнтези-сериалов. Подобные проекты позволяют отвлечься от надоевшей рутины дней и погрузиться в другой мир. Рассказываем о наиболее интересных фэнтези-сериалах, колоритные персонажи которых не дадут заскучать.
Написать
26 декабря 2022 13:48
Сериальчик под бокальчик: подборка легких сериалов для хорошего настроения
Сериальчик под бокальчик: подборка легких сериалов для хорошего настроения У нас тут зима и общемировые кризисы, а у них яркое лето, вкусная еда и только добрые люди вокруг. Возвращайтесь в советское детство вместе с полюбившимися хулиганками Манюней и Наринэ. С 15 декабря на платформе Okko премьера второго сезона сериала «Манюня», в котором юные героини отправляются в пионерский лагерь, чтобы родители наконец-то могли сделать ремонт в квартирах, съездить к родственникам, а главное, отдохнуть от непрекращающихся выходок девочек, ну и «пусть и вожатым тоже будет плохо».
Написать
19 декабря 2022 13:50
Паранормальные соседи: 5 новых сериалов о привидениях
Паранормальные соседи: 5 новых сериалов о привидениях Рассказываем о новых любопытных сериалах про призраков на любой вкус: от хорроров до комедий.
Написать
26 сентября 2022 17:00
«Закрыть гештальт»: отзывы критиков о сериале
«Закрыть гештальт»: отзывы критиков о сериале Восторга шоу не вызывает, но свою аудиторию оно заполучило.
Написать
25 августа 2022 15:22
«Закрыть гештальт»: о чем сериал и кто сыграл главные роли
«Закрыть гештальт»: о чем сериал и кто сыграл главные роли Фэнтезийная комедия выходит на Okko.
Написать
18 августа 2022 11:39
«Жук в муравейнике» ожил: тизер «Полдня» братьев Стругацких обещает самый смелый sci-fi сериал России (видео)
«Аватар: Огонь и пепел» получил новый трейлер — и в нем раскрыли тайну племени Мангкван (видео)
Сколько лет было актерам в «Джентльменах удачи»? Леонову – 45, а Видов, оказывается, был сильно моложе
«В 10 раз круче, и со смыслом»: этот малоизвестный советский фильм со Збруевым зрители всерьез сравнивают с «Доктором Хаусом»
Лебедев считает «Мушкетеров» с Боярским отвратительным кино, зато эти 2 фильма пересматривает каждый год (оба сняты в СССР)
Общался только с отчимом, вел себя замкнуто: возраст Рудо из «Гачиакуты» превысит все ваши прогнозы
Ушла эпоха? Всего у 8 аниме в истории рейтинг ровно 100/100 — и ни единого шедевра Миядзаки в списке нет
«Узнай кино по цитате» — прошлый век: зато лишь реальные знатоки советских фильмов угадают крылатую фразу по кадру (тест)
Один из лучших фильмов Marvel должен был стать хоррором: режиссер придумал гениальный концепт — но боссы MCU зарубили идею
Финал «Темного рыцаря» считается лучшим в истории супергероики: но у Нолана были совсем другие планы на концовку с Бэтменом
«Увидимся в Аду, на той стороне»: вернуть Ривза в «Джона Уика 5» можно лишь одним способом — но боевик превратится в мистику
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше