Статьи о сериале «Закрыть гештальт» Вся информация о сериале
Ждете конца 2-го сезона «Закрыть гештальт», чтобы посмотреть залпом? Дата выхода последних серий, до финала рукой подать
Ждете конца 2-го сезона «Закрыть гештальт», чтобы посмотреть залпом? Дата выхода последних серий, до финала рукой подать Скоро сможете насладиться историей о заблудших душах.
6 ноября 2025 10:23
Когда граница между мирами стирается: собрали 5 сериалов для тех, кто остался в восторге от «Бара "Один звонок"»
Когда граница между мирами стирается: собрали 5 сериалов для тех, кто остался в восторге от «Бара "Один звонок"» Истории о жизни, смерти и втором шансе.
16 октября 2025 11:21
Ангел за рулем такси, призраки в салоне: «Закрыть гештальт» вернулся со 2-м сезоном, давать ли шанс после ухода Лобанова
Ангел за рулем такси, призраки в салоне: «Закрыть гештальт» вернулся со 2-м сезоном, давать ли шанс после ухода Лобанова Пока только одна серия, но и она показательная.
6 октября 2025 12:19
