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Закрыть гештальт 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Закрыть гештальт
Киноафиша Сериалы Закрыть гештальт Сезоны Сезон 1

Закрыть гештальт 18+
Название Сезон 1
Премьера сезона 11 августа 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 7
Продолжительность сезона 5 часов 15 минут
О чем 1-й сезон сериала «Закрыть гештальт»

В 1 сезоне сериала «Закрыть гештальт» с обычным таксистом происходит несчастный случай, после которого он чудом остается в живых. Вскоре мужчина обнаруживает, что у него появляется новая удивительная способность выходить на связь с неприкаянными душами ушедших из жизни людей. Отныне он вынужден совмещать свою повседневную жизнь и диалоги с настойчивыми духами, которые нуждаются в его помощи. У большинства из них остались незаконченные дела на этом свете, и герой – их единственный шанс закрыть гештальт.

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Список серий 1-го сезона сериала «Закрыть гештальт» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
11 августа 2022
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
11 августа 2022
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
18 августа 2022
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
25 августа 2022
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
1 сентября 2022
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
8 сентября 2022
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
15 сентября 2022
График выхода всех сериалов
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