Gentefied: обратная сторона американской мечты 2020 5 серия 1 сезон
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Все серии 1 сезона «Gentefied: обратная сторона американской мечты»
Касимиро
Сезон 1 / Серия 121 февраля 2020
Залог
Сезон 1 / Серия 221 февраля 2020
Плохие ребята
Сезон 1 / Серия 321 февраля 2020
На мели
Сезон 1 / Серия 421 февраля 2020
Рисунок
Сезон 1 / Серия 521 февраля 2020
Переезд
Сезон 1 / Серия 621 февраля 2020
Смуглая любовь
Сезон 1 / Серия 721 февраля 2020
Женская работа
Сезон 1 / Серия 821 февраля 2020
Протестные тако
Сезон 1 / Серия 921 февраля 2020
Дэльфина
Сезон 1 / Серия 1021 февраля 2020
О чем серия
В 1 сезоне 5 серии сериала «Gentefied: обратная сторона американской мечты» работа Аны вызывает у соседей неоднозначные эмоции. Крис и Эрик ищут способ для привлечения новых клиентов. У них рождается гениальный план, однако все идет наперекосяк.
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