Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к сериалу Gentefied: обратная сторона американской мечты
Киноафиша Сериалы Gentefied: обратная сторона американской мечты Сезоны
Gentefied: обратная сторона американской мечты (2020 - …), список сезонов Gentefied 18+
Год выпуска 2020
Страна США
Эпизод длится 30 минут
Стрим-сервис Netflix
Список сезонов сериала «Gentefied: обратная сторона американской мечты»
Gentefied: обратная сторона американской мечты - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2020, 10 эпизодов
 
Gentefied: обратная сторона американской мечты - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2021, 8 эпизодов
 
Related video
Свадьба звезд в прямом эфире: вот что ждет россиян этим летом
Без помощи обошлись: правда о тратах семьи Ефремова вышла наружу
Подруга постаралась: неприглядные фото 67-летней Удовиченко слили в Сеть
«Кто это придумал?»: блеснувшую в откровенном наряде Бузову подняли на смех
«Разочаровала»: появление Алсу на публике обернулось модным провалом
Седокова раскрыла правду о замужестве: хватило нескольких слов
«Мы еще споем»: о будущем Пугачевой заговорил старый друг
Оскорбления без ответа не остались: директор Бузовой выступил с заявлением
Россияне ахнули: вот как изменился Мохамед из «Клона» за 20 лет
Без поцелуя с бизнесменом не обошлось: отчаявшаяся Ивлеева пошла ва-банк
Приближенные Елизаветы II молчать не стали: брак Меган Маркл под угрозой
Наравне с простыми россиянами: Билана заметили в очереди за автографом кумира
Приложение киноафиши