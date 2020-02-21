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Gentefied: обратная сторона американской мечты 2020, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Gentefied: обратная сторона американской мечты
Киноафиша Сериалы Gentefied: обратная сторона американской мечты Сезоны Сезон 1

Gentefied 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 21 февраля 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 10
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Gentefied: обратная сторона американской мечты»

В 1 сезоне сериала «Gentefied: обратная сторона американской мечты» рассказывается уморительная история о четырех латиноамериканцах из Лос-Анджелеса. Казимиро владеет закусочной, которая вот уже много лет остается главным источником дохода семьи. Его тако пользуются большой популярностью среди местных жителей. Все меняется, когда власти решают реконструировать район. На помощь к Казимиро приходят его внуки: будущий отец Эрик, художница Ана и шеф-повар Крис. Удастся ли им решить накопившиеся проблемы? 

Рейтинг сериала

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7.4 IMDb
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Список серий сериала Gentefied: обратная сторона американской мечты График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Касимиро Casimiro
Сезон 1 Серия 1
21 февраля 2020
Залог Bail Money
Сезон 1 Серия 2
21 февраля 2020
Плохие ребята Bad Hombres
Сезон 1 Серия 3
21 февраля 2020
На мели Unemployed AF
Сезон 1 Серия 4
21 февраля 2020
Рисунок The Mural
Сезон 1 Серия 5
21 февраля 2020
Переезд The Grapevine
Сезон 1 Серия 6
21 февраля 2020
Смуглая любовь Brown Love
Сезон 1 Серия 7
21 февраля 2020
Женская работа Women's Work
Сезон 1 Серия 8
21 февраля 2020
Протестные тако Protest Tacos
Сезон 1 Серия 9
21 февраля 2020
Дэльфина Delfina
Сезон 1 Серия 10
21 февраля 2020
График выхода всех сериалов
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