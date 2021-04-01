В 1 сезоне 7 серии сериала «Соединённые Штаты Ала» Ал получает первую получку и выражает желание помочь семейству Райли и своим родственникам в Афганистане. Кроме того, он собирается приобрести автомобиль. Райли берет друга с собой в автосалон.
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