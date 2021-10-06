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Киноафиша Сериалы Неспортивный интерес
Неспортивный интерес (2021 - 2021) Bad Sport 18+
Год выпуска 2021
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 1 час 7 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность 6 часов 42 минуты
О чем сериал

Мини-сериал «Неспортивный интерес» – это документальная драма о судьбах прославленных спортсменов. Зрители увидят шесть невероятных историй, доказывающих, что ради победы в соревновании человек может пойти на любую крайность. Очевидцы и участники событий расскажут о заказном убийстве лошади на ипподроме, об огромной взятке за подставной проигрыш, а также о самом громком скандале на Олимпийских играх. Футбол, бейсбол, скачки, фигурное катание, гонки и баскетбол – сюжет затронет все эти виды спорта.

Неспортивный интерес - трейлер
Неспортивный интерес
трейлер
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Кент Сомерс
Дуэйн Фонтана
Стевин Смит
Айзек Бертон
Джо Гальяно
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Неспортивный интерес - Сборник 1 / Volume 1 Сборник 1 / Volume 1
2021, 6 эпизодов
 
Кадры из сериала
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