Мини-сериал «Неспортивный интерес» – это документальная драма о судьбах прославленных спортсменов. Зрители увидят шесть невероятных историй, доказывающих, что ради победы в соревновании человек может пойти на любую крайность. Очевидцы и участники событий расскажут о заказном убийстве лошади на ипподроме, об огромной взятке за подставной проигрыш, а также о самом громком скандале на Олимпийских играх. Футбол, бейсбол, скачки, фигурное катание, гонки и баскетбол – сюжет затронет все эти виды спорта.