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Неспортивный интерес 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Неспортивный интерес
Киноафиша Сериалы Неспортивный интерес Сезоны Сезон 1

Bad Sport 18+
Оригинальное название Volume 1
Название Сборник 1
Премьера сезона 6 октября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 6
Продолжительность сезона 6 часов 42 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Неспортивный интерес»

В 1 сезоне сериала «Неспортивный интерес» объединено шесть историй об известных мировых спортсменах, их потрясающих победах и болезненных провалах. В этом сезоне зрители встретятся с футболистом, наездником, бейсболистом, фигуристом, баскетболистом и гонщиком. Все они – выдающиеся личности, имена которых на слуху у нескольких поколений болельщиков. Но каждому пришлось пройти через свою собственную внутреннюю войну. Кто-то столкнулся с допингом, другие – со взятками, наркотиками или личными проблемами.

Рейтинг сериала

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7.3 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Неспортивный интерес» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
6 октября 2021
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
6 октября 2021
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
6 октября 2021
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
6 октября 2021
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
6 октября 2021
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
6 октября 2021
График выхода всех сериалов
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