В 1 сезоне 18 серии сериала «Пять Хуан» Хуаны объединяют усилия с другими членами семьи и друзьями. Они уверены, что вместе у них получится разгадать план мести, который намерен претворить в жизнь Рохелио. Главное, чтобы было не слишком поздно.
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