Новости о сериале «КрисТина» Вся информация о сериале
Юлия Хлынина: где еще снималась звезда сериала «Елизавета»
Юлия Хлынина: где еще снималась звезда сериала «Елизавета» В этом году актриса появилась в российском ответе «Властелину колец».
31 августа 2022 12:09
Эксклюзивно для Киноафиши: Софья Донианц делится личным списком фильмов и сериалов
Эксклюзивно для Киноафиши: Софья Донианц делится личным списком фильмов и сериалов 2 декабря в популярном видеосервисе Start начался показ нового сериала «КрисТина», где главная героиня — нерешительная и невезучая Крис неожиданно встречает «лучшую версию себя» — уверенную и успешную Тину. Проект оказался прекрасной находкой для любителей запутанных сюжетов на грани триллера, драмы, комедии и психологии. Специально к премьере нового оригинального сериала, который захватывает внимание с первых минут, мы поговорили с исполнительницей одной из ролей – Софьей Донианц – о ее кинопредпочтениях.
3 декабря 2021 16:53
От возвращения «Секса в большом городе» до «Звездных войн»: 7 главных сериалов декабря
От возвращения «Секса в большом городе» до «Звездных войн»: 7 главных сериалов декабря Первый месяц зимы оказался богат как на продолжения известных шоу, так и на любопытные новинки. Не время включать «Один дома», когда на малых экранах нас ждут Геральт из Ривии, Кэрри Брэдшоу и Боба Фетт. Благо, что не все сразу и не в одном сериале.
26 ноября 2021 17:30
