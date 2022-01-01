Отзывы о сериале «КрисТина»

Наша рецензия: Доппельгангеры в эпоху инстаграма.

Крис (Юлия Хлынина) живет под гнетом своего прошлого. Отношения с разведенными родителями тяжелые, мечта стать ветеринаром пошла прахом, цели в жизни нет, любое решение героиня принимает с помощью подаренной отцом монетки. Самое ужасное – Крис никак не примет кончину Сергея, своего возлюбленного. Он погиб пять лет назад в автокатастрофе. Крис уезжает в отпуск с новым молодым человеком Кириллом, но незадолго до вылета она видит, что Сергей жив – он постит фотографии в инстаграм…