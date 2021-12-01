«КрисТина»: Рецензия Киноафиши

Крис (Юлия Хлынина) живет под гнетом своего прошлого. Отношения с разведенными родителями тяжелые, мечта стать ветеринаром пошла прахом, цели в жизни нет, любое решение героиня принимает с помощью подаренной отцом монетки. Самое ужасное – Крис никак не примет кончину Сергея, своего возлюбленного. Он погиб пять лет назад в автокатастрофе. Крис уезжает в отпуск с новым молодым человеком Кириллом, но незадолго до вылета она видит, что Сергей жив – он постит фотографии в инстаграм из отпуска. Он не просто жив, а счастлив в браке и воспитывает детей с Тиной – точной копией Крис.

Сценаристки Анна Аносова и Лариса Леоненко ранее уже работали с платформой Start, написав для нее сериал «Пассажиры», в котором герои, сыгранные многочисленными звездами экрана, садились в старый «Мерседес» к загадочному водителю в исполнении Кирилла Кяро и стремительно двигались к катарсису, освобождающему душу. «КрисТина» - еще одна работа на стыке метафизики, мелодрамы и психологического триллера.

КрисТина

Двойничество – классический мотив русского и мирового искусства, первые серии «КрисТины» дразнят его возможной научно-фантастической реализацией (героиня как-то с порога проповедует теории параллельных вселенных), но это кажется ложной наводкой. Психология героини важнее происходящего вокруг нее. Сериал разрабатывает такую популярную сегодня тему, как посттравматическое расстройство и его последствия. Данная проблематика сейчас понятна и близка широкому кругу зрителей подписных сервисов, но для того, чтобы история отозвалась в сердцах зрителей, им нужен кто-то, кому можно сопереживать, а главная героиня сериала вряд ли на эту роль подходит.

Крис глубоко погрязла в собственной нерешительности, откровенно ездит на чувствах нового парня (непривычно приятный и милый Петр Скворцов) и живет исключительно прошлым. Не добавляет внятности и то, что объяснение привычки делегировать все, даже самые бытовые решения, монетке перенесено на грядущие эпизоды сериала. Привычка эта явно ассоциируется с Харви Двуликим из комиксов о Бэтмене. Но у того-то были весомые причины так делать, насколько серьезные они у героини Юлии Хлыниной? Пока Крис – набор типичных страхов среднестатистического горожанина эпохи победившей психотерапии: токсичные отношения, развод родителей, гиперопека, чувство вины, разве что потеря близкого человека в катастрофе не так типична. Кстати, уточки для ванной в сцене аварии – постирония, не иначе.

КрисТина

Все это не значит, что сериал лишен потенциала. В первых эпизодах пока не произошло ничего непоправимого, что превратило бы саспенс в фарс, а психологическую драму в мыльную оперу. Смущает разве что выбранный формат серий. Короткие серии по 25 минут хорошо подходят комедиям и прочей легкомысленности, но для атмосферного триллера этот формат слишком рваный, серии слишком быстро заканчиваются, не успевая вовлечь зрителя в сюжет. Хватит ли лаконичного хронометража (в первом сезоне заявлено восемь серий) для внятно рассказанной истории? В любом случае, любители запутанных сюжетов на грани мистики, фантастики и психологии найдут в это истории что-то для себя.