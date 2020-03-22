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Постер к сериалу Мой милый найденыш
Постер к сериалу Мой милый найденыш
Постер к сериалу Мой милый найденыш
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Киноафиша Сериалы Мой милый найденыш
Мой милый найденыш (2020 - 2020) Мій любий знайда
Год выпуска 2020
Страна Украина
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Україна
Продолжительность 3 часа 20 минут
О чем сериал

Сериал «Мой милый найденыш» рассказывает о непростой судьбе девушки Веры. В одночасье она теряет отца и работу, зато находит неожиданный сюрприз – оставленного в ее машине младенца. Теперь Вера хочет во что бы то ни стало отыскать родителей мальчика, но ее жениха Максима не радует эта затея. Он не любит детей и не хочет делить ни с кем свою невесту. Девушка идет по следу таинственной нерадивой матери, но находит только новые вопросы. Во время своего расследования она случайно знакомится с эксцентричным Алексеем.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Инга Оболдина
Инга Оболдина Полина Васильевна Новицкая, мать Веры
Юлия Кокрятская
Юлия Кокрятская Вера Михайловна Новицкая
Марина Митрофанова
Марина Митрофанова Марина, одноклассница Веры
Кирилл Кузнецов
Кирилл Кузнецов Алексей Леонидович Денисов, владелец типографии
Валентина Войтенко
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Мой милый найденыш - Сезон 1 Сезон 1
2020, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
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