Сериал «Мой милый найденыш» рассказывает о непростой судьбе девушки Веры. В одночасье она теряет отца и работу, зато находит неожиданный сюрприз – оставленного в ее машине младенца. Теперь Вера хочет во что бы то ни стало отыскать родителей мальчика, но ее жениха Максима не радует эта затея. Он не любит детей и не хочет делить ни с кем свою невесту. Девушка идет по следу таинственной нерадивой матери, но находит только новые вопросы. Во время своего расследования она случайно знакомится с эксцентричным Алексеем.