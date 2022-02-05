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Не оглядывайся назад 2021 - 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Не оглядывайся назад
Киноафиша Сериалы Не оглядывайся назад Сезоны Сезон 1

Не оглядывайся назад 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 5 февраля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Не оглядывайся назад»

В 1 сезоне сериала «Не оглядывайся назад» молодая мама и успешный врач Лера оказывается лицом к лицу со своим прошлым. Она встречает Артура – богатого наследника, в которого когда-то была без памяти влюблена. Однако из-за жестоких козней его матери пара рассталась. В итоге Лера родила ребенка от насильника и чуть не погибла при пожаре в деревенском доме, а Артур уехал жить за рубеж. Теперь девушка счастлива с другим мужчиной, вот только случайная встреча с бывшим возлюбленным пробуждает прежние чувства.

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Список серий сериала Не оглядывайся назад График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
5 февраля 2022
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
5 февраля 2022
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
5 февраля 2022
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
5 февраля 2022
График выхода всех сериалов
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