В центре событий бразильского комедийно-драматического сериала «Кондоминиум Мальдивы» – жители кондоминиума, который называется «Мальдивы». С каждой новой серией зрители смогут погрузиться в мир, наполненный человеческими страстями, вечеринками у бассейна, алкогольными коктейлями и надувными розовыми фламинго. Знойные красавицы на шезлонгах и не менее горячие мачо плетут интриги, дружат и воюют, влюбляются и расстаются. Не обойдется и без главной интриги, которая будет удерживать напряжение на протяжении всего сериала.