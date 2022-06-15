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Постер к сериалу Кондоминиум Мальдивы
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Киноафиша Сериалы Кондоминиум Мальдивы
Кондоминиум Мальдивы (2022 - …) Maldivas
Год выпуска 2022
Страна Бразилия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 32 минуты
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность 3 часа 44 минуты
О чем сериал

В центре событий бразильского комедийно-драматического сериала «Кондоминиум Мальдивы» – жители кондоминиума, который называется «Мальдивы». С каждой новой серией зрители смогут погрузиться в мир, наполненный человеческими страстями, вечеринками у бассейна, алкогольными коктейлями и надувными розовыми фламинго. Знойные красавицы на шезлонгах и не менее горячие мачо плетут интриги, дружат и воюют, влюбляются и расстаются. Не обойдется и без главной интриги, которая будет удерживать напряжение на протяжении всего сериала.

Кондоминиум Мальдивы - трейлер
Кондоминиум Мальдивы
трейлер
В ролях Персонажи
Автор идеи
Natalia Klein
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Карол Кастро
Ману Гаваси
Natalia Klein
Бруна Маркезини
Бруна Маркезини
Шерон Менеззес
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Кондоминиум Мальдивы - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2022, 7 эпизодов
 
Кадры из сериала
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