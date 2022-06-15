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Кондоминиум Мальдивы 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Кондоминиум Мальдивы
Киноафиша Сериалы Кондоминиум Мальдивы Сезоны Сезон 1

Maldivas
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 15 июня 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 7
Продолжительность сезона 3 часа 44 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Кондоминиум Мальдивы»

В 1 сезоне сериала «Кондоминиум Мальдивы» зрители увидят историю жителей кондоминиума, который называется «Мальдивы». Девушка по имени Лиз переезжает из родного Гояса в Рио-де-Жанейро. Она преследует цель отыскать свою мать. Внезапно Лиз узнает, что та погибла загадочной смертью. Героиня намерена провести собственное расследование, но следователь Денилсон постоянно будет вставать на ее пути. Вскоре у Лиз появятся союзники или те, кто хочет казаться ими. Среди них будет Милен, гордо носящая титул «королевы Мальдив».

Рейтинг сериала

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5.8 IMDb
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Список серий сериала Кондоминиум Мальдивы График выхода всех сериалов
Сезон 1
Добро пожаловать на Мальдивы Welcome to Maldivas
Сезон 1 Серия 1
15 июня 2022
Ты думаешь, я не смотрю криминалистов? You think I don't watch CSI?
Сезон 1 Серия 2
15 июня 2022
Я - Патрисия Дуке! I am Patrícia Duque!
Сезон 1 Серия 3
15 июня 2022
Зажигательный Incendiary
Сезон 1 Серия 4
15 июня 2022
Позвони Сандро Call Sandro
Сезон 1 Серия 5
15 июня 2022
Играя с огнем Playing with Fire
Сезон 1 Серия 6
15 июня 2022
Все кончено, Лея It's over, Leia
Сезон 1 Серия 7
15 июня 2022
График выхода всех сериалов
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