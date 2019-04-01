В 1 сезоне 4 серии сериала «Ультрамен» Синдзиро выдвигается на свою первую миссию. Ему необходимо ликвидировать враждебного инопланетянина. Но пришелец скрывается в городе, подвергая опасности огромное количество невинных людей.
