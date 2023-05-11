Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Ультрамен 2019 - 2023, 3 сезон

Постер к 3-му сезону сериала Ультрамен
Киноафиша Сериалы Ультрамен Сезоны Сезон 3

Ultraman 12+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 11 мая 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 12
Продолжительность сезона 4 часа 48 минут
О чем 3-й сезон сериала «Ультрамен»

В 3 сезоне сериала «Ультрамен» команде отважных супергероев предстоит вновь восстать против воинственной расы инопланетян и раз и навсегда положить конец угрозе, нависающей над нашим миром. Ультрамен, Севен, Эйс, Зоффи, Джек и Таро собираются вместе, но никто из них не уверен в победе. Лишь лидер команды и его ближайший друг готовы бороться до конца, во что бы то ни стало. Остальным ребятам сложнее делать выбор, ведь каждому из них есть что терять. В то время как Джек, Таро и Севен приближаются к своей цели, штаб-квартира SSP подвергается нападению. А Майя оказывается перед важнейшим в жизни решением.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
6.8 IMDb
Написать отзыв
Список серий 3-го сезона сериала «Ультрамен» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Знак нового пробуждения The Sign of a New Awakening
Сезон 3 Серия 1
11 мая 2023
Проклятье Ультрамена The Curse of Ultraman
Сезон 3 Серия 2
11 мая 2023
Выбор героя The Choice of a Hero
Сезон 3 Серия 3
11 мая 2023
Не доверять никому No One to Trust
Сезон 3 Серия 4
11 мая 2023
Прятки Hide and Seek
Сезон 3 Серия 5
11 мая 2023
Возвращение воина A Warrior's Return
Сезон 3 Серия 6
11 мая 2023
Четвертый преемник The Fourth Successor
Сезон 3 Серия 7
11 мая 2023
ТАРО против УЛЬТРАМЕНА TARO vs ULTRAMAN
Сезон 3 Серия 8
11 мая 2023
Время пробуждения Time of Awakening
Сезон 3 Серия 9
11 мая 2023
Бедствие The Disaster
Сезон 3 Серия 10
11 мая 2023
Сбывшийся кошмар A Nightmare Come True
Сезон 3 Серия 11
11 мая 2023
Финал Finale
Сезон 3 Серия 12
11 мая 2023
График выхода всех сериалов
Флоре помогут не сыновья, а байкер-брюнет: во 2 сезоне «Детей перемен» появится звезда сериала «Король и шут»
У этого корейского хита Netflix рейтинг 8,2, но только единицы могут досмотреть его до конца
Этот сериал захватил весь мир и перевалил за 20 миллионов просмотров: для британцев это большая редкость
«Я был в шоке»: боссы DC хотят вернуть Кавилла в свою киновселенную, но далеко не Суперменом — актеру уже нашли идеальную роль
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
Россияне выбрали 5 самых смешных фильмов в истории: в списке нет ни одной картины Гайдая — зато очень много пошлости
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше