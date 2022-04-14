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Ультрамен 2019 - 2023 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Ультрамен
Киноафиша Сериалы Ультрамен Сезоны Сезон 2

Ultraman 12+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 14 апреля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 6
Продолжительность сезона 2 часа 24 минуты
О чем 2-й сезон сериала «Ультрамен»

Во 2 сезоне сериала «Ультрамен» огромные инопланетные твари вновь атакуют Землю, и японский подросток Синдзиро Хаята должен защитить свой мир с помощью доставшихся ему по наследству ультрасил. Его отец Шин возглавляет Агентство обороны планеты и учит всему своего прямого наследника. Теперь Синдзиро обладает сверхспособностями: он невероятно быстро бегает, высоко прыгает, выживает в немыслимых ситуациях и даже летает. Но всего этого может не хватить для спасения человечества. Тем более что главный враг Ультрамена Бемулар возвращается к жизни и делает все возможное, чтобы помешать Шину и его сыну.

Рейтинг сериала

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6.8 IMDb
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Список серий 2-го сезона сериала «Ультрамен» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Человек из Нью-Йорка The Man from NY
Сезон 2 Серия 1
14 апреля 2022
Пламя ярости Flames of Fury
Сезон 2 Серия 2
14 апреля 2022
Лишившийся света The Man without the Light
Сезон 2 Серия 3
14 апреля 2022
Атака на ОНПО Attack on SSSP
Сезон 2 Серия 4
14 апреля 2022
Золотая Крепость The Golden Fortress
Сезон 2 Серия 5
14 апреля 2022
Ультрамен № 6 ULTRAMAN No.6
Сезон 2 Серия 6
14 апреля 2022
График выхода всех сериалов
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