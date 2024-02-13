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ФБР: За границей 2021, 3 сезон

Постер к 3-му сезону сериала ФБР: За границей
Киноафиша Сериалы ФБР: За границей Сезоны Сезон 3

FBI: International
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 13 февраля 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 13
Продолжительность сезона 13 часов 0 минут
О чем 3-й сезон сериала «ФБР: За границей»

В 3-м сезоне сериала «ФБР: За границей» продолжается история о сотрудниках элитного подразделения Федерального бюро расследований, которые занимаются происшествиями, происходящими за пределами США. Напомним, в предыдущем сезоне после убийства американского туриста во время посещения Стокгольма со своей девушкой команда ликвидировала шведскую группу, ответственную за преступление на почве ненависти. После того как эксперт по кибербезопасности грабит один из крупнейших секретных банков Швейцарии, команда получает задание выследить беглеца. В новом сезоне героев ожидает множество новых расследований и опасных миссий.

Рейтинг сериала

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6.6 IMDb
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Список серий сериала ФБР: За границей График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Июнь June
Сезон 3 Серия 1
13 февраля 2024
Последняя остановка The Last Stop
Сезон 3 Серия 2
20 февраля 2024
Сорока Magpie
Сезон 3 Серия 3
27 февраля 2024
Ковбойское поведение Cowboy Behavior
Сезон 3 Серия 4
12 марта 2024
Смерть в дюймах Death by Inches
Сезон 3 Серия 5
19 марта 2024
Воспламенитель Fire Starter
Сезон 3 Серия 6
26 марта 2024
Андиамо Andiamo!
Сезон 3 Серия 7
2 апреля 2024
Устраните компромисс Remove the Compromise
Сезон 3 Серия 8
9 апреля 2024
Момент истины Rules of Blackjack
Сезон 3 Серия 9
16 апреля 2024
Красный свет Red Light
Сезон 3 Серия 10
23 апреля 2024
Реклама Touts
Сезон 3 Серия 11
7 мая 2024
Подарок Gift
Сезон 3 Серия 12
14 мая 2024
Таксхорн Tuxhorn
Сезон 3 Серия 13
21 мая 2024
График выхода всех сериалов
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