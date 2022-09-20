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ФБР: За границей 2021, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала ФБР: За границей
Киноафиша Сериалы ФБР: За границей Сезоны Сезон 2

FBI: International
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 20 сентября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 22
Продолжительность сезона 22 часа 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «ФБР: За границей»

Во 2 сезоне сериала «ФБР: За границей» продолжается история об оперативных сотрудниках элитной международной группы Федерального бюро расследований. Штаб-квартира отделения находится в Будапеште, но героям приходится много перемещаться по миру, чтобы отслеживать и нейтрализовать угрозы против США. Они не имеют права носить оружие, поэтому вынуждены полагаться на смекалку и интеллектуальные возможности. Напомним, в финале предыдущего сезона сын американского миллиардера, живущего в Германии, скончался от передозировки. Отец звонит всем, включая президента, желая отыскать, кто дал его отпрыску наркотики.

Рейтинг сериала

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6.6 IMDb
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Список серий сериала ФБР: За границей График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Необремененный Unburdened
Сезон 2 Серия 1
20 сентября 2022
Не произноси больше ее имени Don't Say Her Name Again
Сезон 2 Серия 2
27 сентября 2022
Деньги не имеют смысла Money is Meaningless
Сезон 2 Серия 3
4 октября 2022
Медные горшки и кинжалы Copper Pots and Daggers
Сезон 2 Серия 4
11 октября 2022
Вчерашнее чудо Yesterday's Miracle
Сезон 2 Серия 5
18 октября 2022
Назовите это анархией Call It Anarchy
Сезон 2 Серия 6
15 ноября 2022
Проверенный лжец A Proven Liar
Сезон 2 Серия 7
22 ноября 2022
Аве Мария Hail Mary
Сезон 2 Серия 8
13 декабря 2022
Управляющий Wheelman
Сезон 2 Серия 9
3 января 2023
БХИТВ BHITW
Сезон 2 Серия 10
10 января 2023
Кто-то, кого она знала Someone She Knew
Сезон 2 Серия 11
24 января 2023
Мерцания и призраки Glimmers and Ghosts
Сезон 2 Серия 12
14 февраля 2023
Неоправданный Indefensible
Сезон 2 Серия 13
21 февраля 2023
Тот, кто говорит, умирает He Who Speaks Dies
Сезон 2 Серия 14
28 февраля 2023
Доверие Trust
Сезон 2 Серия 15
14 марта 2023
Непосредственная угроза – часть первая Imminent Threat – Part One
Сезон 2 Серия 16
4 апреля 2023
Ревнивая любовница Jealous Mistress
Сезон 2 Серия 17
11 апреля 2023
Кровная месть Blood Feud
Сезон 2 Серия 18
18 апреля 2023
Мертвый спринт Dead Sprint
Сезон 2 Серия 19
25 апреля 2023
Традиция, полная тайн A Tradition of Secrets
Сезон 2 Серия 20
9 мая 2023
Скормить акулам Fed to the Sharks
Сезон 2 Серия 21
16 мая 2023
Ограждение Моны Лизы Fencing the Mona Lisa
Сезон 2 Серия 22
23 мая 2023
График выхода всех сериалов
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