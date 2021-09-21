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ФБР: За границей 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала ФБР: За границей
Киноафиша Сериалы ФБР: За границей Сезоны Сезон 1

FBI: International
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 21 сентября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 21
Продолжительность сезона 21 час 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «ФБР: За границей»

В 1 сезоне сериала «ФБР: За границей» сюжет фокусируется на элитном подразделении федеральных агентов США, которые занимаются происшествиями, происходящими за пределами родной страны. Как правило, все случаи, показанные в сериале, связаны с американскими гражданами. Так, в пилотной серии спецагент Форрестер пытается выследить мужчину, сбежавшего в Хорватию вместе со своей четырнадцатилетней дочкой. Во втором эпизоде международная команда отправляется в Венгрию, чтобы найти женщину, которая похитила собственного сына.

Рейтинг сериала

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6.6 IMDb
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Список серий сериала ФБР: За границей График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Пилот Pilot
Сезон 1 Серия 1
21 сентября 2021
Край The Edge
Сезон 1 Серия 2
28 сентября 2021
Секреты как оружие Secrets as Weapons
Сезон 1 Серия 3
5 октября 2021
Американский оптимизм American Optimism
Сезон 1 Серия 4
12 октября 2021
Душа шахмат The Soul of Chess
Сезон 1 Серия 5
2 ноября 2021
Известные ей секреты The Secrets She Knows
Сезон 1 Серия 6
9 ноября 2021
Попытка схватить дым Trying to Grab Smoke
Сезон 1 Серия 7
16 ноября 2021
Голос народа Voice of the People
Сезон 1 Серия 8
7 декабря 2021
Один вид безумца One Kind of Madman
Сезон 1 Серия 9
4 января 2022
Поближе к солнцу Close to the Sun
Сезон 1 Серия 10
11 января 2022
Жевательная игрушка Chew Toy
Сезон 1 Серия 11
1 февраля 2022
Один балл, один миллион подписчиков One Point One Million Followers
Сезон 1 Серия 12
22 февраля 2022
Змеи Snakes
Сезон 1 Серия 13
8 марта 2022
Список убийств The Kill List
Сезон 1 Серия 14
22 марта 2022
Не следовало оставлять ее Shouldn't Have Left Her
Сезон 1 Серия 15
29 марта 2022
Слева от стрелы Left of Boom
Сезон 1 Серия 16
12 апреля 2022
Искоренение Uprooting
Сезон 1 Серия 17
19 апреля 2022
В этих водах On These Waters
Сезон 1 Серия 18
26 апреля 2022
Начать эту революцию Get That Revolution Started
Сезон 1 Серия 19
10 мая 2022
Черный пингвин Black Penguin
Сезон 1 Серия 20
17 мая 2022
Удрученный Crestfallen
Сезон 1 Серия 21
24 мая 2022
График выхода всех сериалов
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