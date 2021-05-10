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Хрустальные вершины 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Хрустальные вершины
Киноафиша Сериалы Хрустальные вершины Сезоны Сезон 1

Кришталеві вершини
Название Сезон 1
Премьера сезона 10 мая 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Хрустальные вершины»

В 1-м сезоне сериала «Хрустальные вершины» девушка по имени Лиза Каменева хочет стать художницей. Вот только отец выступает против ее призвания, требуя, чтобы она занялась семейным бизнесом. Героиня сбегает из дома. На улице на нее нападают бандиты, но ее спасает обаятельный молодой парень Глеб Рудич. Выясняется, что у него за плечами еще больше испытаний, чем у самой Лизы. Он лишился родителей, а старший брат запрещал ему уезжать из села в город на обучение. Но теперь брат тоже мертв, а обвинение в его смерти участковый полицейский пытается повесить на самого Глеба. Молодые люди решают поддержать друг друга.

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Список серий 1-го сезона сериала «Хрустальные вершины» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
10 мая 2021
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
10 мая 2021
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
11 мая 2021
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
11 мая 2021
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
12 мая 2021
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
12 мая 2021
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
13 мая 2021
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
13 мая 2021
График выхода всех сериалов
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