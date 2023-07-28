Во 2-м сезоне сериала «Охотник за дезертирами» Чжун Хо и Хо Ель работают под прикрытием, чтобы подружиться с девушкой дезертира. В попытке получить информацию эти двое идут на любые ухищрения даже за пределами службы. Новый прогресс в задании проливает свет на реальные проблемы, с которыми сталкивается каждый, кого призывают на военную службу. Например, безжалостная дедовщина изменила некогда теплый характер Чо Сук Бонга, заставив его покинуть расположение части и пойти на преступление. В свете этой информации к внутреннему армейскому расследованию подключаются двое детективов полиции.