Властелины вселенной: Откровения 2021 1 серия 1 сезон
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Все серии 1 сезона «Властелины вселенной: Откровения»
Сила Серого черепа
Сезон 1 / Серия 123 июля 2021
Чаша яда
Сезон 1 / Серия 223 июля 2021
Самый опасный человек в Этернии
Сезон 1 / Серия 323 июля 2021
Земля мертвых
Сезон 1 / Серия 423 июля 2021
Потерянный рай
Сезон 1 / Серия 523 июля 2021
О чем серия
В 1 сезоне 1 серии сериала «Властелины вселенной: Откровения» Тила с почестями становится Воителем Этернии. Но церемонию посвящения прерывает крупномасштабная атака: Скелетор нападает на замок Серого Черепа.
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