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Киноафиша Сериалы Доктор Машинкова

Доктор Машинкова (2015 - 2015)

Doktor Mashinkova 18+
Год выпуска 2015
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 4 минуты
Стрим-сервис YouTube Premium
Продолжительность сериала 1 час 20 минут
О чем сериал

Доктор Машинкова поможет юным зрителям разобраться в правилах дорожного движения, узнать о том, как устроены машины, мопеды и другие транспортные средства. На легких и понятных примерах Доктор Машинкова продемонстрирует малышам, что значат те или иные дорожные знаки. В каждом эпизоде к Доктору обращаются разные пациенты, нарушившие правил и из-за этого оказавшиеся участниками дорожно-транспортных происшествий. Машинкова рассказывает об ошибках, которые они допустили, подробно разбирая каждый случай.

В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа
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Сезоны
Доктор Машинкова - Сезон 1 Сезон 1
2015, 20 эпизодов
 
Кадры из сериала
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