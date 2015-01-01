Доктор Машинкова поможет юным зрителям разобраться в правилах дорожного движения, узнать о том, как устроены машины, мопеды и другие транспортные средства. На легких и понятных примерах Доктор Машинкова продемонстрирует малышам, что значат те или иные дорожные знаки. В каждом эпизоде к Доктору обращаются разные пациенты, нарушившие правил и из-за этого оказавшиеся участниками дорожно-транспортных происшествий. Машинкова рассказывает об ошибках, которые они допустили, подробно разбирая каждый случай.