В 1-м сезоне сериала «Доктор Машинкова» к главной героине обращаются пациенты, которые оказались в трудной ситуации. Все дело в том, что они не соблюдали правила дорожного движения и угодили в непредвиденные аварии. На понятных примерах Доктор Машинкова объясняет о том, почему важно следовать всем пунктам ПДД, а также внимательно следить за дорожными знаками и указателями. Разобрав каждую ситуацию в отдельности, Машинкова сделает акцент на ошибках, которые допустили юные персонажи, а также подскажет им, как следовало поступить в той или иной ситуации, чтобы избежать неприятных последствий.