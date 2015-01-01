Меню
Доктор Машинкова 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Доктор Машинкова
Киноафиша Сериалы Доктор Машинкова Сезоны Сезон 1

Doktor Mashinkova 0+
Название Сезон 1
Премьера сезона 1 января 2015
Год выпуска 2015
Количество серий 20
Продолжительность сезона 1 час 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Доктор Машинкова»

В 1-м сезоне сериала «Доктор Машинкова» к главной героине обращаются пациенты, которые оказались в трудной ситуации. Все дело в том, что они не соблюдали правила дорожного движения и угодили в непредвиденные аварии. На понятных примерах Доктор Машинкова объясняет о том, почему важно следовать всем пунктам ПДД, а также внимательно следить за дорожными знаками и указателями. Разобрав каждую ситуацию в отдельности, Машинкова сделает акцент на ошибках, которые допустили юные персонажи, а также подскажет им, как следовало поступить в той или иной ситуации, чтобы избежать неприятных последствий.

Список серий 1-го сезона сериала «Доктор Машинкова» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Отпуск
Сезон 1 Серия 1
1 января 2015
Парковка
Сезон 1 Серия 2
1 января 2015
Пикник
Сезон 1 Серия 3
1 января 2015
Подарок на День рождения
Сезон 1 Серия 4
1 января 2015
Покупка нового автомобиля
Сезон 1 Серия 5
1 января 2015
Пожарная машина
Сезон 1 Серия 6
1 января 2015
Правила дорожного движения
Сезон 1 Серия 7
1 января 2015
Прицепы для машинки
Сезон 1 Серия 8
1 января 2015
Пробитый бензобак
Сезон 1 Серия 9
1 января 2015
Ремонт внедорожника
Сезон 1 Серия 10
1 января 2015
Робот-помощник
Сезон 1 Серия 11
1 января 2015
Секрет Доктора Машинковой
Сезон 1 Серия 12
1 января 2015
Скорая помощь
Сезон 1 Серия 13
1 января 2015
Скоростной двигатель
Сезон 1 Серия 14
1 января 2015
Сломанная рессора
Сезон 1 Серия 15
1 января 2015
Снегоуборочная машина
Сезон 1 Серия 16
1 января 2015
Собираем автомобиль
Сезон 1 Серия 17
1 января 2015
Спортивный автомобиль
Сезон 1 Серия 18
1 января 2015
Танк
Сезон 1 Серия 19
1 января 2015
Внедорожник, джип и автосервис
Сезон 1 Серия 20
1 января 2015
