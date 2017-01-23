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Постер сериала Подсудимый
Постер сериала Подсудимый
Постер сериала Подсудимый
Рейтинги
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3 постера
Киноафиша Сериалы Подсудимый

Подсудимый (2017 - 2017)

Pigoin 18+
Год выпуска 2017
Страна Южная Корея
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 1 час 5 минут
Телеканал SBS
Продолжительность сериала 19 часов 30 минут

О чем сериал

Прокурор Пак Чан-у — любимец коллег и гроза криминального мира Сеула. Не было дел, которые бы он не довёл до суда, имея весомые улики против преступников. Накануне важной пресс-конференции Пак едва успевает поздравить дочь с днём рождения и тут же проваливается в крепкий сон. Просыпается он уже в тюрьме, где узнаёт, что из его памяти буквально стёрты три месяца жизни. За это время он превратился из прокурора в заключённого, а обвиняют его в убийстве собственной жены. Если Пак не вспомнит роковую ночь, его ждёт казнь.

В ролях
В ролях
Чо Джэ-рён
Чо Джэ-рён
О Дэ-хван
О Дэ-хван
Чи Сон
Чи Сон
Ом Ги-джун
Квон Ю-ри
О Чхан-сок
Все актеры и съемочная группа
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Корейские дорамы Корейские дорамы

Рейтинг сериала

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8 IMDb
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Сезоны
Подсудимый - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2017, 18 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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Кадры из сериал
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