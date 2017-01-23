Прокурор Пак Чан-у — любимец коллег и гроза криминального мира Сеула. Не было дел, которые бы он не довёл до суда, имея весомые улики против преступников. Накануне важной пресс-конференции Пак едва успевает поздравить дочь с днём рождения и тут же проваливается в крепкий сон. Просыпается он уже в тюрьме, где узнаёт, что из его памяти буквально стёрты три месяца жизни. За это время он превратился из прокурора в заключённого, а обвиняют его в убийстве собственной жены. Если Пак не вспомнит роковую ночь, его ждёт казнь.