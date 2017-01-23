Меню
Подсудимый 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Подсудимый
Pigoin 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 23 января 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 18
Продолжительность сезона 19 часов 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Подсудимый»

В 1 сезоне сериала «Подсудимый» прокурор Пак Чан-у просыпается в тюремной камере и не может вспомнить ничего о том, как туда попал. Его жена мертва, а дочь исчезла в ночь собственного дня рождения. Вскоре должно начаться разбирательство, в котором бывшие коллеги намерены предоставить улики, указывающие на то, что убийцей жены был сам Пак. Чан-у подозревает, что за всем этим кошмаром стоит глава крупной компании, которого он вот-вот должен был арестовать. Действовать ему придётся вне системы, которой он служил всю свою жизнь.

8 IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Подсудимый» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
23 января 2017
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
24 января 2017
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
30 января 2017
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
31 января 2017
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
6 февраля 2017
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
7 февраля 2017
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
13 февраля 2017
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
14 февраля 2017
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
20 февраля 2017
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
21 февраля 2017
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
27 февраля 2017
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
28 февраля 2017
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
6 марта 2017
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
7 марта 2017
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
13 марта 2017
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
14 марта 2017
Серия 17 Episode 17
Сезон 1 Серия 17
20 марта 2017
Серия 18 Episode 18
Сезон 1 Серия 18
21 марта 2017
График выхода всех сериалов
