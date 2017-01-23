В 1 сезоне сериала «Подсудимый» прокурор Пак Чан-у просыпается в тюремной камере и не может вспомнить ничего о том, как туда попал. Его жена мертва, а дочь исчезла в ночь собственного дня рождения. Вскоре должно начаться разбирательство, в котором бывшие коллеги намерены предоставить улики, указывающие на то, что убийцей жены был сам Пак. Чан-у подозревает, что за всем этим кошмаром стоит глава крупной компании, которого он вот-вот должен был арестовать. Действовать ему придётся вне системы, которой он служил всю свою жизнь.