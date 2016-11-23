Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Шефы 2015 - 2016, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Шефы
Киноафиша Сериалы Шефы Сезоны Сезон 2

Chefs 16+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 23 ноября 2016
Год выпуска 2016
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 40 минут
О чем 2-й сезон сериала «Шефы»

Во 2-м сезоне сериала «Шефы» Ромен наслаждается своей первой звездой «Мишлен» во главе кухни в Le Paris. Тем временем шеф-повар проводит ночи в подпольном игорном заведении, участвуя в странной дегустационной игре. Возможно, его пора спасать от серьезной опасности. Дельфина пытается раскрыть секрет его таинственного замысла. Мистер Эдуард намерен вновь выкупить в свои руки Le Paris, чтобы самому распоряжаться судьбой ресторана и, как следствие, его персонала. Шарлен без восторга относится к приходу в коллектив нового сомелье – Клары. А ресторан Марселя подвергся тщательно спланированному вандализму.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
7 IMDb
Написать отзыв
Список серий 2-го сезона сериала «Шефы» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 Episode 1
Сезон 2 Серия 1
23 ноября 2016
Серия 2 Episode 2
Сезон 2 Серия 2
23 ноября 2016
Серия 3 Episode 3
Сезон 2 Серия 3
30 ноября 2016
Серия 4 Episode 4
Сезон 2 Серия 4
30 ноября 2016
Серия 5 Episode 5
Сезон 2 Серия 5
30 ноября 2016
Серия 6 Episode 6
Сезон 2 Серия 6
7 декабря 2016
Серия 7 Episode 7
Сезон 2 Серия 7
7 декабря 2016
Серия 8 Episode 8
Сезон 2 Серия 8
7 декабря 2016
График выхода всех сериалов
Почему Евстигнеев в «Невероятных приключениях итальянцев в России» снялся с ногой в гипсе — версия, которая и удивит, и рассмешит
Лев и солнце на теле наложницы: почему татуировка Фирузе-хатун стала главным позором «Великолепного века»
Сказал бы нет красной — и все пошло бы иначе: что ждало Нео после синей таблетки в «Матрице»
Главная делулу: эта героиня сказок самая оторванная от реальности — Рената Литвинова серьезная на ее фоне
«Никогда не прощу себя»: Ченнинг Татум назвал свою самую большую ошибку в карьере — и это не «Супер Майк» с рейтингом 5.2
Свыше 200 млн просмотров: не знаете, что посмотреть в кино — как насчет боевика с «голосом» Джину из «Кейпоп-охотниц»?
Топ-5 лучших за последние 30 лет сериалов по версии IMDb: убрали «Во все тяжкие», а вот свежак 2025-го попал в список
Более 18 млн зрителей в день премьеры: этот дорогущий сериал ABC изменил телевидение — ради него разбили настоящий самолет
Тест на зоркость: спорим, вы не замечали 5 ляпов в «Приключениях Электроника» — готовьтесь загибать пальцы (фото)
55 млн зрителей за год: этот фильм СССР с рейтингом 8.1 рекомендует даже Минпросвещения — а в 60-х его критиковали
«Мастер и Маргарита» лидирует в новом рейтинге популярности: героиня обошла даже Ларину из «Евгения Онегина»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше