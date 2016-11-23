Во 2-м сезоне сериала «Шефы» Ромен наслаждается своей первой звездой «Мишлен» во главе кухни в Le Paris. Тем временем шеф-повар проводит ночи в подпольном игорном заведении, участвуя в странной дегустационной игре. Возможно, его пора спасать от серьезной опасности. Дельфина пытается раскрыть секрет его таинственного замысла. Мистер Эдуард намерен вновь выкупить в свои руки Le Paris, чтобы самому распоряжаться судьбой ресторана и, как следствие, его персонала. Шарлен без восторга относится к приходу в коллектив нового сомелье – Клары. А ресторан Марселя подвергся тщательно спланированному вандализму.