О сериале
Сезоны
Новости
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Киноафиша
Сериалы
Шефы
Сезоны
Шефы, список сезонов
Chefs
16+
Год выпуска
2015
Страна
Франция
Эпизод длится
50 минут
Телеканал
France 2
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
0
голосов
7
IMDb
Написать отзыв
Список сезонов сериала «Шефы»
Сезон 1 / Season 1
6 эпизодов
11 февраля 2015 - 25 февраля 2015
Сезон 2 / Season 2
8 эпизодов
23 ноября 2016 - 7 декабря 2016
