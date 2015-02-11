Меню
Шефы 2015 - 2016 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Шефы
Киноафиша Сериалы Шефы Сезоны Сезон 1

Chefs 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 11 февраля 2015
Год выпуска 2015
Количество серий 6
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Шефы»

В 1-м сезоне сериала «Шефы» молодой повар Ромен отбывает срок за уголовное преступление. Его инспектор добивается для парня условно-досрочного освобождения при условии, что тот найдет работу и не будет покидать город. Каким-то чудом вакансия оказывается в одном из самых известных и престижных ресторанов Парижа. Бывший заключенный не верит, что ему достанется это место, но то ли гениальный, то ли безумный шеф-повар выбирает из претендентов именно его. Вскоре выясняется, что он не ошибся: у Ромена действительно есть редкий талант к кулинарии. Вот только старые знакомые, узнав об освобождении подельника, не хотят оставлять его в покое.

7 IMDb
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
11 февраля 2015
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
11 февраля 2015
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
18 февраля 2015
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
18 февраля 2015
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
25 февраля 2015
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
25 февраля 2015
