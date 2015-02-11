В 1-м сезоне сериала «Шефы» молодой повар Ромен отбывает срок за уголовное преступление. Его инспектор добивается для парня условно-досрочного освобождения при условии, что тот найдет работу и не будет покидать город. Каким-то чудом вакансия оказывается в одном из самых известных и престижных ресторанов Парижа. Бывший заключенный не верит, что ему достанется это место, но то ли гениальный, то ли безумный шеф-повар выбирает из претендентов именно его. Вскоре выясняется, что он не ошибся: у Ромена действительно есть редкий талант к кулинарии. Вот только старые знакомые, узнав об освобождении подельника, не хотят оставлять его в покое.