Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Киноафиша
Сериалы
Рожденная звездой
Сезоны
Рожденная звездой, список сезонов
Rozhdennaya zvezdoj
12+
Год выпуска
2015
Страна
Россия
Эпизод длится
45 минут
Телеканал
Россия 1
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
0
голосов
Написать отзыв
Список сезонов сериала «Рожденная звездой»
Сезон 1
12 эпизодов
12 октября 2015 - 16 октября 2015
Не Пуаро и не мисс Марпл: теперь сама Агата Кристи ловит убийц — скоро выйдет сериал ВВС, который проглотят ее поклонники
У Саши Белого был прототип? Вот что ждало реального главаря «Бригады» в финале
«Соло-прокачка» бьет все рекорды, но зрители уже заметили огромную дыру в сюжете: с ней аниме долго не протянет
25 лет спустя: как изменились 6 актеров «Убойной силы» — в нулевых за ними следило полстраны (фото)
«Прочь», «Грешники» и «Крик» — герои этих хорроров окажутся в одном фильме: премьера летом 2026 года — попробуйте догадаться, о каком проекте речь
Стопроцентное попадание: экранизация игры от Netflix стала рекордсменом на «Эмми» — признали победителем еще до церемонии
Про войну, семью и ожившие игрушки: в России выпустят детский фильм «а-ля Паддингтон» с бюджетом в полмиллиарда
«Сорвали куш»: мини-сериал от Netflix забрал сразу 8 наград — был обречен на успех по одной простой причине
Не спас даже Таривердиев: в СССР сняли лишь один фильм про Эркюля Пуаро, но о нем не вспоминают даже фанаты Агаты Кристи
Даже пираты не стали озвучивать: новая экранизация мировой классики оказалась так плоха, что собрала 2,5 на IMDb
112,1 млн рублей за уикенд: эта драма лидирует в российском прокате — но до «Истребителя демонов» ей как до Луны, а рейтинг и вовсе 6.2
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667