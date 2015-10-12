В 1-м сезоне сериала «Рожденная звездой» в центре событий оказывается молодая и талантливая девушка из Польши по имени Клаудия. Девушка успешно сдает экзамены и поступает в один из лучших мировых университетов – в Ленинградский институт. Она приезжает в Советский Союз с одной только целью – освоить престижную и востребованную профессию и получить как можно больше знаний. Она корпит над книгами, совсем себя не жалея, еще не зная, что ей суждено совсем другое будущее. Не пройдет и пары лет, как Клаудия станет всесоюзно, а затем и всемирно известной певицей. К сожалению, с непростой судьбой.