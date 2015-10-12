Меню
Рожденная звездой 2015, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Рожденная звездой
Рожденная звездой Сезоны Сезон 1

Rozhdennaya zvezdoj 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 12 октября 2015
Год выпуска 2015
Количество серий 12
Продолжительность сезона 9 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Рожденная звездой»

В 1-м сезоне сериала «Рожденная звездой» в центре событий оказывается молодая и талантливая девушка из Польши по имени Клаудия. Девушка успешно сдает экзамены и поступает в один из лучших мировых университетов – в Ленинградский институт. Она приезжает в Советский Союз с одной только целью – освоить престижную и востребованную профессию и получить как можно больше знаний. Она корпит над книгами, совсем себя не жалея, еще не зная, что ей суждено совсем другое будущее. Не пройдет и пары лет, как Клаудия станет всесоюзно, а затем и всемирно известной певицей. К сожалению, с непростой судьбой.

Список серий 1-го сезона сериала «Рожденная звездой» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
12 октября 2015
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
12 октября 2015
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
12 октября 2015
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
13 октября 2015
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
13 октября 2015
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
13 октября 2015
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
14 октября 2015
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
14 октября 2015
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
15 октября 2015
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
15 октября 2015
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
16 октября 2015
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
16 октября 2015
