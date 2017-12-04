Расследуя гибель известного бандита, следователь Егор Котов с ужасом узнал на месте преступления своего родного сына Дениса. Выясняется, что теперь его сын - сотрудник полиции, работающий под прикрытием. Однако, операция, которая готовилась годами сорвана. Ситуация выходит из-под контроля, и волею случая Денис отправляется в Соловецк, куда ведут нити зреющего заговора. Котов устремляется на его поиски, но оказывается в центре нового конфликта. Теперь, в чужом городе, под чужим именем, он - внедренный в мафию сотрудник полиции. Здесь он не Котов, а Евгений Лаврин. И ему предстоит раскрыть серию преступлений в Соловецке, и - самое главное - во что бы то ни стало найти своего сына!