Киноафиша Сериалы Чужое лицо

Чужое лицо (2017 - 2017)

Cuzoe lico 18+
Год выпуска 2017
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал НТВ
Продолжительность сериала 16 часов 40 минут

О чем сериал

Расследуя гибель известного бандита, следователь Егор Котов с ужасом узнал на месте преступления своего родного сына Дениса. Выясняется, что теперь его сын - сотрудник полиции, работающий под прикрытием. Однако, операция, которая готовилась годами сорвана. Ситуация выходит из-под контроля, и волею случая Денис отправляется в Соловецк, куда ведут нити зреющего заговора. Котов устремляется на его поиски, но оказывается в центре нового конфликта. Теперь, в чужом городе, под чужим именем, он - внедренный в мафию сотрудник полиции. Здесь он не Котов, а Евгений Лаврин. И ему предстоит раскрыть серию преступлений в Соловецке, и - самое главное - во что бы то ни стало найти своего сына!

Алексей Кравченко
Алексей Кравченко Егор Котов
Валерий Соловьев
Валерий Соловьев Михальченко
Сергей Лысов
Сергей Лысов Калмыков
Георгий Маришин
Георгий Маришин Диберюк
Евгений Ганелин
Евгений Ганелин Алданов
Сергей Бызгу
Сергей Бызгу Петрунин
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

3.4
Оцените 13 голосов
3.6 IMDb
Сезоны
Чужое лицо - Сезон 1 Сезон 1
2017, 20 эпизодов
 
Отзывы о сериале
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
