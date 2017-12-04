Menu
Cuzoe lico poster
1 poster
Kinoafisha TV Shows Cuzoe lico

Cuzoe lico (2017 - 2017)

Cuzoe lico 18+
Production year 2017
Country Russia
Total seasons 1 season
Episode duration 50 minutes
TV channel НТВ
Runtime 16 hours 40 minutes
Чужое лицо - trailer первого сезона
Cuzoe lico  trailer первого сезона
Aleksei Kravchenko
Aleksei Kravchenko Егор Котов
Valeriy Solovyov
Valeriy Solovyov Михальченко
Sergey Lysov
Sergey Lysov Калмыков
Georgiy Marishin
Georgiy Marishin Диберюк
Evgeniy Rafailovitsj Ganelin
Evgeniy Rafailovitsj Ganelin Алданов
Sergej Byzgu
Sergej Byzgu Петрунин
Cast and Crew

Series rating

3.4
Rate 13 votes
3.6 IMDb
Seasons
Cuzoe lico - Season 1 Season 1
2017, 20 episodes
 
Stills
