1 poster
Cuzoe lico
Cuzoe lico (2017 - 2017)
Cuzoe lico
18+
Mystery
Production year
2017
Country
Russia
Total seasons
1 season
Episode duration
50 minutes
TV channel
НТВ
Runtime
16 hours 40 minutes
Cuzoe lico
trailer первого сезона
trailer первого сезона
Cast
Characters
Cast
Characters
Cast
Characters
Aleksei Kravchenko
Егор Котов
Valeriy Solovyov
Михальченко
Sergey Lysov
Калмыков
Georgiy Marishin
Диберюк
Evgeniy Rafailovitsj Ganelin
Алданов
Sergej Byzgu
Петрунин
Cast and Crew
Series rating
3.4
Rate
13
votes
3.6
IMDb
Seasons
Season 1
2017,
20 episodes
TV Series reviews
No reviews
Write review
Stills
