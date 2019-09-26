The Good Place 2016 - 2020, season 4

The Good Place season 4 poster
Season premiere 26 September 2019
Production year 2019
Number of episodes 13
Runtime 6 hours 30 minutes
"The Good Place" season 4 description

В 4 сезоне сериала «В лучшем месте» Элеонор продолжает руководить экспериментом по улучшению людей после смерти. В то же время ей тяжело видеть Чиди, который понятия не имеет, кто она такая, и его бывшую девушку Симон, «заботливо» присланную демонами. Но на кону судьба всех остальных людей в мире, поэтому Элеонор вместе с друзьями упрямо идут к своей цели. Демоны тоже не дремлют и постоянно стараются насолить команде Майкла и провалить их эксперимент. Кто же из них победит и какой исход ждет человечество?

8.1
Rate 13 votes
8.2 IMDb

"The Good Place" season 4 list of episodes.

A Girl from Arizona
Season 4 Episode 1
26 September 2019
A Girl from Arizona Part 2
Season 4 Episode 2
3 October 2019
Chillaxing
Season 4 Episode 3
10 October 2019
Tinker, Tailor, Demon, Spy
Season 4 Episode 4
17 October 2019
Employee of the Bearimy
Season 4 Episode 5
24 October 2019
A Chip Driver Mystery
Season 4 Episode 6
31 October 2019
Help Is Other People
Season 4 Episode 7
7 November 2019
The Funerals To End All Funerals
Season 4 Episode 8
14 November 2019
The Answer
Season 4 Episode 9
21 November 2019
You've Changed, Man
Season 4 Episode 10
9 January 2020
Mondays, Am I Right?
Season 4 Episode 11
16 January 2020
Patty
Season 4 Episode 12
23 January 2020
Whenever You're Ready
Season 4 Episode 13
30 January 2020
