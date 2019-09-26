В 4 сезоне сериала «В лучшем месте» Элеонор продолжает руководить экспериментом по улучшению людей после смерти. В то же время ей тяжело видеть Чиди, который понятия не имеет, кто она такая, и его бывшую девушку Симон, «заботливо» присланную демонами. Но на кону судьба всех остальных людей в мире, поэтому Элеонор вместе с друзьями упрямо идут к своей цели. Демоны тоже не дремлют и постоянно стараются насолить команде Майкла и провалить их эксперимент. Кто же из них победит и какой исход ждет человечество?