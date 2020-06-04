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Киноафиша Сериалы Алекс Райдер Сезоны Сезон 1 Серия 7

Алекс Райдер 2020 - 2024 7 серия 1 сезон

8.2 Оцените
10 голосов
Все серии 1 сезона «Алекс Райдер»
Серия 1
Сезон 1 / Серия 1 4 июня 2020
Серия 2
Сезон 1 / Серия 2 4 июня 2020
Серия 3
Сезон 1 / Серия 3 4 июня 2020
Серия 4
Сезон 1 / Серия 4 4 июня 2020
Серия 5
Сезон 1 / Серия 5 4 июня 2020
Серия 6
Сезон 1 / Серия 6 4 июня 2020
Серия 7
Сезон 1 / Серия 7 4 июня 2020
Серия 8
Сезон 1 / Серия 8 4 июня 2020
О чем серия

В 1 сезоне 7 серии сериала «Алекс Райдер» Алекс становится во главе отряда спецназовцев. Они возвращаются обратно в Пойнт-Блан, чтобы начать тайную операцию. Алекс преисполнен решимости помочь своим друзьям и нарушить коварные планы доктора.

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