В 1 сезоне 5 серии сериала «Алекс Райдер» Алекса тревожит мысль о том, что делает Грейф с молодыми людьми в Пойнт-Блан. Он решает привлечь Киру и Джеймса к делу. Они разрабатывают план побега. Блант приступает к расследованию по делу Паркера Роско.
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