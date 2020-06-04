Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Моана» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Алекс Райдер Сезоны Сезон 1 Серия 8

Алекс Райдер 2020 - 2024 8 серия 1 сезон

8.0 Оцените
10 голосов
Все серии 1 сезона «Алекс Райдер»
Серия 1
Сезон 1 / Серия 1 4 июня 2020
Серия 2
Сезон 1 / Серия 2 4 июня 2020
Серия 3
Сезон 1 / Серия 3 4 июня 2020
Серия 4
Сезон 1 / Серия 4 4 июня 2020
Серия 5
Сезон 1 / Серия 5 4 июня 2020
Серия 6
Сезон 1 / Серия 6 4 июня 2020
Серия 7
Сезон 1 / Серия 7 4 июня 2020
Серия 8
Сезон 1 / Серия 8 4 июня 2020
О чем серия

В 1 сезоне 8 серии сериала «Алекс Райдер» членам Департамента становится известна тайна гибели Йена. Они осознают, что давний неприятель вновь развернул свою деятельность. Тем временем Алекс вступает в отчаянную схватку со своим двойником.

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Последний богатырь. Колобок
Последний богатырь. Колобок 1033 комментария
Время сиять
Время сиять 4 комментария
Материя времени
Материя времени 2 комментария
Робот-пылесос, моющий пылесос или паровая швабра: эксперт объяснила, что в 2026 году стоит купить для дома
Плинтус старит ремонт — этот прием давно в прошлом: дизайнеры прячут стыки иначе, и комната сразу тянет на «люкс»
Вишневые листья больше не жгу: собираю и пихаю в морозилку пакетами – зимой зову соседей и родню
Шерлок вышел на пенсию и попал в «10 негритят» в свежем детективе Netflix: 4 серии, 1 тело и целых 12 подозреваемых
Курортным бывает не только роман, но и тест: отгадаете 5 черноморских пляжей по кадрам из советского кино?
«Невский» наконец-то вернулся на НТВ, но радоваться рано: детектив с Васильевым уделала «сопливая мылодрама» с «России 1»
«Боже, как я сразу не понял?!»: роскошный финал «Дома дракона 3» – одна сплошная отсылка к концовке «Игры престолов» (эпичное видео)
Warner Bros. отправит «Вонку» в новое приключение — снова без Чарли и без фабрики: у сиквела уже есть одна серьезная проблема
Лучшие сериалы НТВ 2026 года: 6 детективов и драм, ради которых стоит включить телевизор
«Египетская сила, что за тест»: угадайте российский сериал по мемной фразе — справятся те, кто рос у телевизора
Наш ответ Финчеру: этот сериал НТВ оказался так хорош, что приглянулся Apple TV — уже 3 сезона за плечами, а оценка все еще выше 7,5
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше