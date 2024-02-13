ФБР: Самые разыскиваемые преступники 2020, 5 сезон

FBI: Most Wanted 16+
Премьера сезона 13 февраля 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 13
Продолжительность сезона 13 часов 0 минут
О чем 5-й сезон сериала «ФБР: Самые разыскиваемые преступники»

В 5-м сезоне сериала «ФБР: Самые разыскиваемые преступники» продолжается история членов оперативного подразделения по делам беглецов из ФБР. Напомним, в предыдущем сезоне оперативная группа занималась поисками исчезнувшего тинейджера-мигранта, которого, по мнению сотрудников, заманил на нелегальную работу опасный человек. Помимо этого, Реми узнает о ранее неизвестном свидетеле по делу об убийстве своего брата. Коллеги оказывают помощь Реми, который полон решимости поймать настоящего убийцу своего брата спустя четверть века после убийства Майки. Никогда он не был так близок к успеху. В новом сезоне герои продолжат свой путь.

7.3
6.9 IMDb

Список серий сериала ФБР: Самые разыскиваемые преступники

Выше и за его пределами Above & Beyond
Сезон 5 Серия 1
13 февраля 2024
Шаги Footsteps
Сезон 5 Серия 2
20 февраля 2024
Призрак в машине Ghost in The Machine
Сезон 5 Серия 3
27 февраля 2024
Полый Hollow
Сезон 5 Серия 4
12 марта 2024
Отчаянный Desperate
Сезон 5 Серия 5
19 марта 2024
Выбитый из игры Fouled Out
Сезон 5 Серия 6
26 марта 2024
Исполнение Rendition
Сезон 5 Серия 7
2 апреля 2024
Цепочка поставок Supply Chain
Сезон 5 Серия 8
9 апреля 2024
Возвращение The Return
Сезон 5 Серия 9
16 апреля 2024
Бонн Терре Bonne Terre
Сезон 5 Серия 10
23 апреля 2024
Радио Тишина Radio Silence
Сезон 5 Серия 11
7 мая 2024
День дерби Derby Day
Сезон 5 Серия 12
14 мая 2024
Пороховой палец Powderfinger
Сезон 5 Серия 13
21 мая 2024
